وزير الطيران: وضعنا خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات

أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أنه سيتم إنشاء مبنى ركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي وهو يعد مشروعًا طموحًا يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار للوصول إلى 30 مليون مسافر سنويًا، مع إمكانية زيادتها بـ10 ملايين إضافية.

إنشاء مبني الركاب 4 بمطار القاهرة الدولي

وأضاف وزير الطيران المدني، أنه سيتم تجهيز المبنى بأحدث التقنيات، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يجعله من بين الأفضل عالميًا، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن يكتمل المشروع خلال 4 إلى 5 سنوات.

وأشار إلي أن الشركة القابضة للمطارت تسعى لتطوير المطارات الإقليمية لدعم السياحة وتحسين الربط الداخلي والإقليمي من خلال خطة رفع السعة الاستيعابية لمطار الغردقة من 13 مليون راكب إلى 20 مليون راكب بعد إنشاء مبنى الركاب رقم 3، وزيادة السعة الاستيعابية لمطار العلمين إلى 1.5 مليون راكب ليصبح بوابة رئيسية للسياحة في البحر المتوسط والساحل الشمالي، وليكون ثالث أكبر مطارات شمال إفريقيا.

رفع الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ

كما تشمل خطة التطوير رفع السعة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ إلى 10 ملايين راكب لتعزيز مكانة المدينة كمركز عالمي للسياحة الترفيهية والمؤتمرات، وزيادة سعة مطار برج العرب إلى 6 ملايين راكب لدعم ربط الإسكندرية بالأسواق الداخلية والدولية. كذلك، سيتم تعزيز سعة مطار الأقصر إلى 6 ملايين راكب كونه بوابة للمواقع التاريخية الشهيرة في مصر، ومطار أسوان بسعة 2.5 مليون راكب لدعم السياحة البيئية والسفر التراثي في جنوب مصر.

تطوير مطار سانت كاترين

أما مطار سانت كاترين، فسيتم رفع كفاءته ليصل إلى سعة 800 ألف راكب لتعزيز السياحة البيئية والسفر الديني في جنوب سيناء، مما يعكس التزام الشركة القابضة بتحقيق تنمية مستدامة ورفع كفاءة قطاع الطيران المدني المصري.

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