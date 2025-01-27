الطيران تتعاقد مع إحدى الشركات لإطلاق خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني بمطار القاهرة

أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن الدولة تتبنى رؤية طموحة نحو التطوير والتحديث المطارات، بما يلبي الطلب المتزايد على حركة السفر ويواكب النمو السياحي والاستثماري في مصر.

إعادة هيكلة المجال الجوي المصري

وأضاف وزير الطيران المدني أن الوزارة تواصل الاهتمام بتطوير أنظمة الملاحة الجوية وإعادة تصميم المجال الجوى المصرى، وتخطيط الطرق الجوية بما يعزز من تقليل وقت الرحلة ويحقق مرونة المجال الجوى المصري بشكل أكثر كفاءة ويخفض نسبة الانبعاثات الكربونية، وكذلك استيعاب أكبر عدد من الطائرات وزيادة الحركة الجوية، بما يتماشى مع التنامى المتزايد فى حجم الطلب على التشغيل، ووصولا لأعلى مستويات الأمان والسلامة الجوية وفقًا للأسس والمعايير الدولية للطيران.

تقديم الخدمات اللازمة لراحة المسافرين بالمطارات

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن الوزارة تحرص على عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات بهدف تقديم خدمات مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات بما في ذلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لضمان راحة المسافرين وتحقيق رضاهم الكامل بما يعزز من كفاءة التشغيل ويلبي تطلعات واحتياجات المسافرين المتزايدة.



تقديم خدمات الإنترنت اللاسلكي المجاني بمطار القاهرة

وقال وزير الطيران المدني أنه تم التعاقد مؤخرًا مع أحد الشركات لإطلاق خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني (Wi-Fi) في مطار القاهرة الدولي لتوفير تجربة اتصال سلسة للمسافرين وموظفي المطار، مع خطط لتوسيع نطاق هذه الخدمة تدريجيًا بعدد غير مقيد من الساعات، كما تم تجهيز صالات مطار القاهرة الدولي بأكشاك مخصصة للإشارة إلى توفر الخدمة، فضلًا عن تركيب شاشات لمس تفاعلية حديثة تعرض خرائط مفصلة للمطار يتم تركيب 8 شاشات كمرحلة أولى في مباني الركاب (2 و3) وتعمل بواسطة مساعد افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي مع توفيرها بعدة لغات لضمان تجربة سفر مريحة ومتكاملة ومناسبة لجميع الزوار.

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