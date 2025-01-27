البحوث الفلكية: 31 يناير غرة شهر شعبان

أعلن الدليل الفلكى الصادر من المعهد القومى للبحوث الفلكية، ظروف رؤية هلال شهر شعبان 1446ه، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 37 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من رجب 1446 هـ الموافق 2025/1/29 م (يوم الرؤية).



رؤية هلال شعبان 1446 هجريا

ويغرب القمر في مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي القاهرة يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ 3 دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (1-3) دقائق ماعدا حلايب التي يغرب فيها القمر مع غروب شمس ذلك اليوم وتوشكا التي يغرب فيها القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1-10 دقيقة).

ويلاحظ أن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم في كل من داكار بالسنغال، نواكشط بموريتانيا، مركش وفاس بالمغرب، ولاجوس بنيجريا بمدد تتراوح بين (2-12 دقيقة).



وبذلك يكون يوم الخميس 2025/1/30 م هو المتمم لشهر رجب 1446 هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1446 هـ فلكيًا يوم الجمعة 2025/1/31 م.

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