الأحد 26 يناير 2025
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أخبار مصر

دار الإفتاء تكشف موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1446 هجريا

الهلال، فيتو
الهلال، فيتو

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريا، الأربعاء الموافق 29 يناير لعام 2025، الموافق 29 رجب لعام 1446 هجريا، عقب صلاة المغرب، من خلال لجانها المنتشرة في أنحاء الجمهورية.


ويولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 37 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 29 من رجب 1446هـ الموافق 2025/1/29م (يوم الرؤية).

ويغرب القمر فى مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية)، وفى القاهرة يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ3 دقائق، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (1-3) دقائق ماعدا حلايب التى يغرب فيها القمر مع غروب شمس ذلك اليوم وتوشكا التى يغرب فيها القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1- 10 دقائق).

ويلاحظ أن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم فى كل من داكار بالسنغال نواكشط بموريتانيا، مركش وفاس بالمغرب، ولاجوس بنيجريا بمدد تتراوح بين (122) دقيقة).

وبذلك يكون يوم الخميس 2024/1/30م هو المتمم لشهر رجب 1446هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1446هـ فلكيًا يوم الجمعة 2025/1/31م.

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دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان القاهرة مكة المكرمة توشكا شهر شعبان

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