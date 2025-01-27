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سياسة

وكيل النواب يهنئ المصريين بذكرى الإسراء والمعراج

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين يترأس جلسة البرلمان، فيتو

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب: تعيش الأمة الإسلامية مناسبة دينية عظيمة، ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، إحدى المعجزات التى أكرم الله بها نبيه مـحـمد صلى الله عليه وسلم، حيث أُسرى به ليلًا من المسجد الحرام فى مكة إلى المسجد الأقصى في القدس، ثم عُرج به إلى السماوات العلا.

الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة ذكرى ليلة  الإسراء والمعراج.

مكانة النبي الكريم

وأكد أن الرحلة كانت تأكيدًا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنحة ربانية للتخفيف عنه بعد عام الحزن وما لاقاه من أذى، وهي ليلة فرض الله فيها الصلاة على المسلمين، لتكون صلة بين العبد وربه، وأساسًا لدين الإسلام.

نستحضر معاني الإيمان والتقوى في ذكرى الإسراء والمعراج

وقال وكيل النواب: فى هذه الذكرى العطرة، نستحضر معاني الإيمان والتقوى، ونعمل على ترسيخ قيم الطاعة والصلاة فى حياتنا اليومية، ونتأمل فى قدرة الله وعظمته.

وتقدم المستشار أحمد سعد الدين، إلى النواب، وإلى شعب مصر العظيم بخالص التهانى بهذه المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الغالية بالاستقرار والرخاء فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مختتما: وفقنا الله وإياكم جميعًا إلى حسن طاعته وعبادته، وتقبل منا صالح الأعمال.

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