محافظ قنا يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد عبد الرحيم القنائي

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، والذي أُقيم عقب صلاة المغرب بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي.

حضر الاحتفال الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، وفضيلة الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، وجمع كبير من الأهالي.

وخلال كلمته، قدم محافظ قنا التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري عامة وأهالي قنا خاصة، بهذه المناسبة العطرة التي تتزامن مع احتفالات عيد الشرطة.

فعاليات الاحتفال بقنا

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم قدمها الشيخ عبد السلام إبراهيم، أعقبتها كلمة ألقاها الشيخ حجازي محمد فارس، إمام وخطيب مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، تناول فيها مكانة المسجد الأقصى في الإسلام، ورحلة الإسراء والمعراج التي أسرى الله فيها بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم إلى سدرة المنتهى.

كما ألقى الشيخ حسام حمد الله، ممثل الأزهر الشريف، كلمة نقل خلالها تهاني الأزهر للحضور، مؤكدًا أهمية استلهام القيم النبيلة من هذه الذكرى والعمل على تطبيق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن ذكرى الإسراء والمعراج تحمل لنا دروسًا ملهمة حول حب الوطن والالتفاف حول القيادة السياسية، داعيًا إلى توحيد الصفوف لاستكمال مسيرة التنمية.

أهداف التنمية المستدامة بقنا

كما شدد على أهمية الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في نشر المحبة والسلام، وتعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقادتها، وأن يعيد هذه المناسبات المباركة على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات.

واختتمت فعاليات الاحتفال بتقديم مجموعة من التواشيح الدينية والابتهالات التي قدمها الشيخ محمود الفدار.

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