الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج اليوم

جناح الأزهر بمعرض
جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو
ads

ينظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى بمناسبة "ذكرى الإسراء والمعراج"، حيث تقام ندوة علمية يحاضر فيها عدد من كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهم: أ.د/ أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وأ.د/ عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ويدير الندوة  سعد المطعني، الإعلامي القدير بالإذاعة، وتعد هذه الندوة فرصة لتسليط الضوء على أهمية هذه الذكرى في تاريخ الأمة الإسلامية، ومعانيها العميقة في تعزيز الروح الإيمانية.

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

 

كما ينظم جناح الأزهر بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض التي تحيي هذه الذكرى العطرة، حيث تشمل فعاليات ثقافية ودينية تهدف إلى زيادة الوعي لدى الزوار حول الأحداث المباركة التي جرت في ليلة الإسراء والمعراج، وما تحمله من رسائل عظيمة للأمة الإسلامية، وتعد هذه الفعاليات جزءًا من الجهود المستمرة لجناح الأزهر في تقديم فعاليات هادفة تعزز من القيم الدينية والثقافية للمجتمع.

 

مشاركة الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب

 

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسراء والمعراج الأزهر الشريف احمد عمر هاشم البحوث الإسلامية تاريخ الإمة الإسلامية هيئة كبار العلماء بالأزهر جناح الأزهر جناح الازهر الشريف هيئة كبار العلماء مجمع البحوث الإسلامية معرض القاهرة الدولي للكتاب ذكرى الإسراء والمعراج

مواد متعلقة

وكيل الأزهر وأمين الأعلى للشئون الإسلامية يزوران جناح المشروع الوطني للقراءة بمعرض الكتاب

احتفالية يوم في حب الوطن تجذب زوار جناح الأزهر في ثاني أيام معرض الكتاب

استغرق تنفيذه 20 عاما، جناح الأزهر يقدم لزواره لأول مرة مصحفا فريدا (صور)

جناح الأزهر بمعرض الكتاب ينظم "يوم في حب الوطن" وندوة "قراءة في موسوعة من جهود الأشاعرة"
ads

الأكثر قراءة

رابطة الأندية تعلن استدعاء مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق

عمرو أديب عن مباراة بيراميدز: الـ VAR معمول عشان الأهلي (فيديو)

أسطورة الدوري الإنجليزي يتغنى بعمر مرموش بعد ظهوره الأول

ترتيب الدوري المصري بعد قمة الأهلي وبيراميدز

تقارير: بن شرقي طلب فسخ تعاقده مع الريان القطري ويقترب من الأهلي

البتلو تتراجع 37 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار أوروبي، ما السر؟

تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وبيروت تؤكد التزامها

منوعات

المزيد

إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار أوروبي، ما السر؟

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

ارتفاع أسعارالذهب بالسوق المحلي في ختام تعاملات اليوم الأحد 26/ 1/ 2025

25 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية