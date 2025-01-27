النيابة تستمع لأقوال أسرة فتاة سقطت من الطابق الثالث في الهرم

تجري نيابة الجيزة تحقيق في مصرع فتاة عقب سقوطها من الطابق الثالث في الهرم، وأمرت باستدعاء أهل المتوفية لسماع أقوالهم.

وأفادت أسرة الفتاة عدم وجود شبهة جنائية، وأنهم لم يتهموا أحد بالتسبب في وفاتها، وأن فتاة اختل توازنها أثناء وقوفها ببلكونة شقتها بالطابق الثالث، لتسقط مفارقة الحياة نتيجة إصابتها بكسور ونزيف.

مصرع فتاة نتيجة سقوطها من ارتفاع

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة الهرم، يفيد بمصرع فتاة نتيجة سقوطها من ارتفاع، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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