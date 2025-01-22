تضم حقول نيازك وكهوفا للإنسان الأول، علاء مبارك يكشف عن قطعة أرض من كوكب آخر بمصر

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن وجود أرض في مصر تُعد مزارا عالميا، وتوصف بأنها أرض "على كوكب آخر"، ويقع هذا المزار السياحي العالمي على حدود مصر الجنوبية الغربية.

مزار عالمي أرض كوكب آخر في مصر

وأوضح أن المزار العالمي المصري، الذي يوصف بأنه في كوكب آخر، هو محمية الجلف الكبير، والتي تتميز بسهولها الشاسعة وكهوفها التي تعود إلى عهد ما قبل التاريخ، والوديان العميقة وحقول النيازك، التي تعتبر الأكبر عالميًا.

وقال علاء مبارك عن المزار العالمي في مصر: "منطقة سياحية عالمية زارها أحد الأصدقاء كأنك على كوكب آخر حسب وصفه تحتاج لترتيبات لصعوبة الوصول إليها تقع في محافظة الوادى الجديد على حدود مصر الجنوبية الغربية “محمية الجلف الكبير”".

وعن مميزات منطقة الجلف الكبير التي تعد أرض مصرية من كوكب آخر، كتب علاء مبارك: "تتميز المنطقة بسهول شاسعة وكهوف تعود لعصور ما قبل التاريخ ووديان عميقة وحقول نيازك تعتبر الأكبر عالميًا وسيليكا زجاجية نادرة، وأجمل ما فيها هى الرسومات الموجودة على جدران بعض الكهوف تم رسمها من 10.000 سنة مثل كهف معروف باسم "كهف السباحين" تم اكتشافه عام 1933..".

محمية الجلف أكبر حقل لسقوط النيازك في العالم

يذكر أن محمية الجلف الكبير تقع في محافظة الوادى الجديد، فى جنوب جبل العوينات وتعتبر أكبر حقل لسقوط النيازك في العالم، وتتكون هضبة الجلف الكبير من الصخور الرملية النوبية بارتفاع حوالي 1000 متر عن سطح البحر، وتوجد بها مناطق جبلية ووديان عميقة ضيقة وسلاسل بحر الرمال الأعظم الممتد من الشمال إلى الجنوب، حسبما جاء على موقع محافظة الوادي الجديد.

محمية في الوادي الجديد من كوكب آخر، فيتو

وتواجد بأرض الجلف الكبير السليكا الزجاجية الفريدة من نوعها، التي يمكن استغلالها اقتصاديًا، وأنواع مختلفة من الحيوانات المهددة بالإنقراض (الكبش الأروي والغزال المصري والغزال الأبيض)، وتضم (11) نوعا من الثدييات و(10) أنواع من الطيور، ونحو (75) نوعا من النباتات البرية.

وتُعد المحمية متنزه طبيعى وثقافى جاذبة للسياحة البيئية، وأُعلنت منطقة الجلف الكبير محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2007، وتبلغ مساحتها نحو 48523 كيلو مترا، وتقع فى الجزء الجنوبى الغربى من محافظة الوادى الجديد.

جبل العوينات وكهف الإنسان الأول أهم معالم المحمية

وتضم المحمية جبل العوينات، الذي يمتد بين (ليبيا، ومصر، والسودان)، ويغطى مساحة تبلغ نحو 800 كيلو متر، ويصل ارتفاعه حوالى 1943 مترا فوق سطح البحر، وهو عبارة عن صخور جرانيتية تتمثل فيه الرسوم والنقوش، التى ترجع إلى إنسان ما قبل التاريخ.

كما تضم المحمية أيضًا السليكا الزجاجية، التي تكونت بفعل صدمة نيزكية ضخمة، أدت إلى صهر سريع ومفاجئ لصخور الحجر الرملى، ثم التصلب السريع فتكونت مادة شفافة من ثانى أكسيد السليكون (الرمل)، تختلف ألوانها من الأخضر الغامق أو الأخضر المائل إلى الاصفرار والأبيض والأسود، والتى تكونت منذ حوالى 28 مليون عام، وتوجد فى الجزء الجنوبى من بحر الرمال الأعظم على بعد نحو 50 كيلو مترا من الحدود المصرية الليبية.

محمية الجلف الكبير، فيتو

ويوجد بالمحمية كهف يسمى "كهف المستكاوى"، يوجد به أكثر من 2000 صورة من النقوش والرسم للإنسان الأول منذ حوالي 10 آلاف عام، ويصل طول هذا الكهف 16 مترا وارتفاع نحو 7 أمتار.

كما تضم المنطقة وادى عبد الملك، ويوجد به بعض من الرسومات للماشية؛ ووادى بخيت، يتميز بالكثبان الرملية الضخمة ورواسب بحرية قديمة بها أدوات تدل على إقامة الإنسان فى تلك المنطقة.

مزار سياحي مصري من كوكب آخر، فيتو

كما يوجد في المحمية العديد من الآثار التى ترجع إلى عصر الفراعنة ورسومات ما قبل التاريخ بالإضافة إلى المناظر ذات القيمة الجمالية العالمية.

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