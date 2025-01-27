حملات تفتيش لمواجهة بائعي الأدوية على الأرصفة بوكالة البلح

كشف محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء عن شن حملات تفتيش من التفتيش الصيدلي ومباحث التموين وقسم الشرطة على بائعي الأدوية بوكالة البلح بعد انتشار صور لهم لبيع أدوية غير مكتملة ومنتهية الصلاحية على الأرصفة.

الأدوية المباعة بوكالة البلح قديمة ومخزنة تباع بـ ٥ جنيهات

وأوضح أن الأدوية المباعة بوكالة البلح قديمة ومخزنة تباع بـ ٥ جنيهات و١٠ جنيهات بجانب بيع مستحضرات تجميل مغشوشة تحمل علامات تجارية.

وأوضح أن الأدوية التي تباع علي الأرصفة أدوية منتهية الصلاحية وصنعت في أماكن مجهولة تضر بصحة المواطنين مشيرا إلى أن هذه الأدوية يمكن أن تكون مجمعة من القمامة.



وحذر من استخدام الأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حيث تعتبر سموما وتتحول إلى مواد ضارة قد تؤدي إلى فشل كلوي أو كبدي



وأكد أن بيع الأدوية مكانه الوحيد فقط داخل الصيدليات موضحا أن بيع الأدوية على الأرصفة يعرض من يبيعها إلى المساءلة القانونية.

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