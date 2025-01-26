هيئة الدواء توضح 4 حالات يجب فيها زيارة الطبيب عند الإصابة بالشد العضلي

الشد العضلي من المشكلات الصحية التي نتعرض لها يوميا وهو حركة مفاجئة لا إرادية تحدث في عضلة واحدة أو أكثر.

وتشمل الأسباب الشائعة للشد العضلي الإجهاد أو ممارسة الرياضة أو الجفاف.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن الشد العضلي في أغلب الأوقات يختفي دون تدخل طبي.

وأوضحت أنه يجب زيارة الطبيب في عدة حالات إذا صاحب الشد العضلي ألم شديد.

متى يجب زيارة الطبيب عند الإصابة بالشد العضلي؟

وأكدت أن هذه الحالات التي يجب فيها زيارة الطبيب:



-عند وجود شعور حاد بالانزعاج.​



- تورم الساق أو الإحمرار أو التغيرات الجلدية.​



-اذا صاحب الشد العضلي ضعف العضلات.​

- عند تكرار الشد العضلي باستمرار

والتشنجات العضلية يمكن أن تحدث في أي جزء من الجسم، لكنها تميل الي الظهور في هذه الأعضاء:

اليدين

القدمين

الذراعين

الفخذين

البطن

العضلات بين الضلوع، والتي توجد حول القفص الصدري

وتشمل الأسباب الإصابة بالشد العضلي: الإجهاد أو القلق، مما قد يؤدي إلى تقلصات العضلات في الوجه

وتتضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالشد العضلي:

كبار السن

الرياضيون

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة

الحوامل

الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل اضطرابات الأعصاب أو مشاكل الغدة الدرقية

عادةً ما لا تكون تشنجات العضلات أمرًا يدعو للقلق، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تكون علامة على حالة صحية عصبية كامنة وتؤثر الحالات الصحية العصبية على الدماغ أو النخاع الشوكي، وهو المسؤول عن تحريك العضلات.

علاج تشنجات العضلات



عادة ما تختفي تشنجات العضلات من تلقاء نفسها. قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ أو عدة دقائق لتتوقف تمامًا، لكنها لا تحتاج غالبًا إلى علاج ويمكن أن يساعد شرب الماء في تخفيف تشنجات العضلات المرتبطة بالجفاف.

يمكن لأي شخص يعاني من تشنج مؤلم تجربة بعض الطرق للمساعدة في تخفيف أعراضه.

وتوصي الجمعية الأمريكية لطب العظام بما يلي:

التوقف عن أي نشاط أدى إلى التشنج - على سبيل المثال، الجري

التدليك اللطيف أو تمديد العضلة المتشنجة

استخدام وسادة تدفئة لإرخاء العضلات المشدودة



وضع كيس ثلج لتسكين العضلات المؤلمة



إذا كان الألم في عضلة الساق، يمكن للشخص أن يحاول وضع وزنه على الساق المصابة وثني ركبته قليلًا، سيؤدي القيام بذلك إلى تمديد العضلة.

في الحالات التي يكون فيها سبب التشنجات العضلية حالة عصبية كامنة، قد يوصي الأطباء بأدوية مضادة للتشنجات.

الوقاية من التشنجات العضلية



شرب الكثير من الماء وتمديد العضلات قبل أي تمرين أو حركات متكررة يمكن أن يساعد في منع التشنجات العضلية.

يعاني بعض الأشخاص من تشنجات عضلية في الساقين أثناء الليل ويمكن أن يساعد تمديد الأطراف قبل النوم في منع حدوث ذلك.

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