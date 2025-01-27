اصطفاف مركبات ومعدات الشرطة الحديثة في احتفال الداخلية بعيدها الـ73 بأرض العروض ( فيديو وصور )

تشهد وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، احتفالا بعيد الشرطة 73 عبر معرض المعدات والمركبات المنعقد في القاهرة الجديدة بأكاديمية الشرطة في أرض العروض، والذى يشهد اصطفاف المعدات والمركبات الشرطية الحديثة.

اصطفاف المركبات ومعدات الشرطة في احتفال الداخلية بعيدها 73 بأرض العروض

ويشهد المعرض هذا العام الدفع بالسيارات الحديثة التي انضمت إلى صفوف وزارة الداخلية في كافة القطاعات، وكذلك متطلبات قطاعات وزارة الداخلية، سواء في مجال المركبات والمدرعات القتالية، وسيارات شرطة النجدة، وسيارات الحماية المدنية.

وشاركت وزارة الداخلية، أحدث معدات الإدارة العامة للمرور، والتى تنوعت ما بين السيارات الحديثة والدراجات النارية، وكذلك سيارات وحدة الفحص الفنى المتنقلة التي تستطيع فحص كافة السيارات واستخراج الرخصة في أسرع وقت، وقطاع الأمن المركزى ومجموعات العمليات القتالية وسيارات الدفع الرباعى، وشرطة البيئة والمسطحات وفرق الإنقاذ، وقطاعات الأحوال المدنية التي دفعت بسيارات «أحوال إكسبريس» التي تستطيع استخراج البطاقة في 20 دقيقة فقط.

كما ظهرت السيارات الحديثة لوحدات الدفاع المدنى، وتم تطوير معدات الشرطة، وظهور عدد كبير من السلالم الهيدروليكى التي تستطيع التعامل مع النيران، وقام رجال الحماية بتوعية المشاركين في المعرض بطرق التعامل مع الحرائق، والنصائح التي يجب اتباعها في الحرائق الكبرى.

وتواجدت سيارات منظومة أمان، ومبادرة كلنا واحد لتخفيف الأسعار عن المواطنين، مع عروض على المنتجات والسلع الغذائية. وخلال المعرض، تواجدت فقرات احتفالية للأطفال مع عرض عرائس وتوزيع بلالين وأعلام مصر، وهدايا تذكارية، وشارك قطاع الحماية المجتمعية في المعرض بعرض سلع ومنتجات غذائية من إنتاج السجون ومنتجات أثاث.

كما تضمن المعرض، بخلاف مركبات قوات الأمن المركزى، عددًا حديثًا من بدل المفرقعات والتى يستخدمها رجال الكشف عن المتفجرات أثناء التعامل مع المواد المتفجرة، وكذلك عدد من الروبوت الحديث للتعامل مع العبوات الناسفة، وما وصلت إليه عملية تطوير المعدات للتعامل مع هذه النوعيات من العبوات المختلفة، واستخدام المعدات الحديثة في إبطال مفعول هذه العبوات.

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