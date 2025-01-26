الأحد 26 يناير 2025
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محافظات

بحضور المحافظ وقيادات الأزهر والأوقاف، الدقهلية تحتفل بليلة الإسراء والمعراج بمسجد النصر بالمنصورة

الاحتفال بالاسراء
الاحتفال بالاسراء والمعراج، فيتو

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأحد الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد النصر بمدينة المنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الأوقاف والأزهر، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، ومواطني الدقهلية.

الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بين أبناء الدقهلية

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بالاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بين أبناء الدقهلية، قائلا أقدم خالص التهاني القلبية لكم وللشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة العطرة والعزيزة على قلوبنا جميعا والتي تأتي تزامنا مع احتفال الدقهلية بعيدها القومي، داعيا الله أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها العظيم من كلِ الفتن والشرور، وأن يوفقنا جميعا في استكمال مسيرة البناء والعطاء.

الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن من الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج هي أن بعد المحن تأتي المنح وبعد العناء يأتي العطاء، وهذا يدفعنا لضرورة استمرار السعي والبذل والاجتهاد والصبر داعين الله التوفيق والنجاح لنا وشعبنا ومصرنا الغالية، موجها لرجال الشرطة تحية تقدير وعرفان في عيدهم.

بدأت احتفالات ليلة الإسراء والمعراج عقب صلاة المغرب بتلاوة آيات من القرآن الكريم،والابتهالات الدينية، وقدم للحفل الشيخ أحمد شرف إمام مسجد النصر، ثم ألقى الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف كلمة، هنأ فيها بذكرى الإسراء والمعراج

 وقال إن رحلة الإسراء والمعراج كانت بمثابة تعويضا للنبي عما واجهه من الشدائد في سبيل الدعوة إلى الله، لنأخذ منها دروس عظيمة وهي أن مع العسر يسرا، وأن بعد الشدة فرجا، مشيرا إلى أنه علينا أن نؤمن يقينا بضرورة العمل والبذل والاجتهاد في مواجهة التحديات والمحن لنتخطى الصعوبات في سبيل بناء وطن نحلم به ويوفر سبل العيش الكريم لأبنائنا وأجيالنا الحالية والمقبلة.

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