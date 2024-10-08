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ثقافة وفنون

خواكين فينكس: فيلم Joker2 "سيئ" (فيديو)

خواكين فينيكس وليدي
خواكين فينيكس وليدي جاجا، فيتو

 Joker 2، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد أخبار الممثل، خواكين فينكس، لزميلته، ليدي جاجا أن فيلم Joker2 "سيئ"، وذلك بعد عرضه الأول العالمي الشهر الماضي، في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

يذكر أن فيلم Joker: Folie à Deux، حقق في أول يوم من عرضه في صالات السينما الأمريكية، إيرادات بلغت 7 ملايين دولار فقط.

وبهذا الرقم الضئيل، تعتبر بداية فيلم  Joker: Folie à Deux، مخيبة للآمال في شباك التذاكر، حيث حقق أقل من إيرادات فيلم The Flash، في أول أيام عرضه، والبالغة 9.7 مليون دولار، وقريب من إيرادات فيلم The Marvels البالغة 6.6 مليون دولار، واللذان يعتبران أفشل فيلمين في عام ٢٠٢٣.

العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

وأقيم العرض العالمي الأول  لفيلم Joker Folie A Deux، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2، بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.

خواكين فينيكس وليدي جاجا في العرض الخاص لفيلم Joker: Folie à Deux (فيديو)

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