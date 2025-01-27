حماس تكشف دور مصر في عبور سكان غزة من الجنوب إلى الشمال

كشفت حركة حماس عن دور مصري في عبور النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، المقرر في وقت لاحق من صباح الإثنين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن ليل الأحد، أنه "سيسمح بعودة السكان مشيا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم، ومن خلال شارع الرشيد (طريق البحر) اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا"، بالتوقيت المحلي.

وأضاف أنه "سيسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عن طريق صلاح الدين من الساعة 09:00 صباحا"، بالتوقيت المحلي.

وقال بيان لعمليات وزارة الداخلية في غزة التابعة لحماس، صباح الإثنين، إن حركة المركبات في طريق صلاح الدين "لن تتم إلا بعد التواصل مع الجهات المصرية".

وأضاف البيان أن "الجهات المصرية ستكون متواجدة (في طريق صلاح الدين) تقريبا بين الساعة السابعة إلى الثامنة صباحا لمنع حدوث أي مشكلة والتنسيق الكامل بينهم وبين الأجهزة الأمنية طرفنا".

وتابع: "لا يتم البدء بسير المركبات إلا بإشارة رسمية من الإخوة المصريين والوسطاء، لأن هذا العدو لا يؤمن مكره"، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.

ومن جهة أخرى، حذر البيان من أن "الاحتلال لن يتسامح مع أي محاولة لمرور أي مركبة أو شاحنة أو توكتوك أو عربة يجرها حمار عبر شارع الرشيد (البحر)، وقد يعمد إلى استهدافها بتهمة أنها تحوي على أسلحة"، ووجه حديثه للفلسطينيين مضيفا: "لذلك لا تخالفوا أي تعليمات".

وختم: "أي شي متعلق بوسائل النقل ممنوع منعا باتا مرورها عبر شارع الرشيد، وعلى الجميع الالتزام بالتعليمات".

وفي وقت سابق من ليل الأحد، أعلنت قطر التوصل إلى حل لأزمة الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود، التي تسببت في تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقابل سماح إسرائيل لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى مناطقهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنه "تم التوصل إلى تفاهم يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهود واثنين من الرهائن قبل يوم الجمعة، كما ستقوم حماس بتسليم 3 رهائن إضافيين يوم السبت وفقا للاتفاق، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق".

وتابع الأنصاري في منشور على منصة "إكس": "في المقابل، ستسمح السلطات الإسرائيلية، ابتداء من صباح الإثنين بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع، كما ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى".

وبعد البيان القطري، أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل ستسمح للفلسطينيين بالعبور لشمال قطاع غزة بدءا من صباح الإثنين".

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