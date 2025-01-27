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خارج الحدود

البرلمان الإيراني ينفي أي نوايا لإجراء مفاوضات ثنائية مع واشنطن

إبراهيم رضائي، فيتو
إبراهيم رضائي، فيتو

نفى المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى في إيران، إبراهيم رضائي وجود أي نوايا لدى بلاده لإجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة.

ووفق وكالة أنباء "مهر"، أشار رضائي خلال اجتماع للجنة بهدف مراجعة المحادثات الأخيرة مع "الترويكا" الأوروبية التي عقدت في جنيف، إلى ادعاء إحدى وسائل الإعلام الأمريكية بأن دبلوماسيين إيرانيين طلبوا من أوروبا نقل رسالة المفاوضات إلى الولايات المتحدة.

وأكد رضائي أنه تم نفي هذا الادعاء بشدة، "وليس لدينا أي مفاوضات ثنائية مع الأمريكيين"، مشددًا على أن المفاوضات لن تكون إلا في إطار "5+1".

وشدد على أن إيران لن تقبل أي شروط مسبقة في المفاوضات، مشيرًا إلى أن الهدف التالي من المفاوضات سيكون رفع العقوبات مع مواصلة تحييدها.

وقال رضائي إن "النقطة التالية هي أنه تم التأكيد على أن الولايات المتحدة وأوروبا لم تفيا بالتزاماتهما في خطة العمل الشاملة المشتركة، وأحد مطالبنا هو التحقق من التزاماتهما، وهو ما سيكون محور المناقشات، وكل المحادثات والقرارات ستكون في إطار القانون كإجراء استراتيجي لإلغاء العقوبات".

ولفت إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن رفع الحظر يحتاج إلى تحديث، مؤكدًا أن طهران ستستخدم نفوذها ضد أي ضغوط، وسترد على أي هجوم على المنشآت الإيرانية.

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إيران لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى جنيف أوروبا طهران

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