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حوادث

اليوم، محاكمة 58 متهما بخلية العمرانية

محاكمة متهمين، فيتو
محاكمة متهمين، فيتو

 تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم الإثنين برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، جلسة محاكمة 58 متهما في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية العمرانية.

وجاء في أمر الإحالة أن “المتهمين في غضون 7 أغسطس 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين”.


مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي. 

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الانضمام لجماعة إرهابية البدرشين الدائرة الثانية ارهاب الداخلية جنايات العمرانية مركز البدرشين

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