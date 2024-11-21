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حوادث

اليوم، محاكمة متهم في خلية العمرانية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر اليوم الخميس الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة ببدر، جلسة محاكمة متهم بالانضمام الي جماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في غضون 7 أغسطس 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل احكام الدستور والقوانين.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

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محكمة الجنايات جنايات العمرانية مركز البدرشين

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