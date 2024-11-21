تأجيل محاكمة متهم في خلية العمرانية لـ 15 ديسمبر المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل لمرافعة الدفاع.



وجاء في أمر الإحالة أن “المتهم في غضون 7 أغسطس 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة أنضم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل احكام الدستور والقوانين”.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

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