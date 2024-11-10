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حوادث

تأجيل محاكمة 58 متهما فى خلية العمرانية لـ23 ديسمبر المقبل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، محاكمة 58 متهما في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ «خلية العمرانية»، لجلسة 23 ديسمبر المقبل.

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صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2017 وحتي 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر المتهمون من الأول وحتي الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.

ووجه المتهمان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون تولى قيادة جماعة إرهابية بان تولى الجماعة المسماة بـ"داعش".

واشار أمر الاحالة إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الرابع والثلاثين ومن السابع والثلاثين وحتى الخمسين، انضموا لجماعة إرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وانضم المتهمون من السابع والثلاثين وحتى الخمسين انضموا للجماعة بند الاتهام ثانيا.

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الانضمام لجماعة إرهابية الحرية الشخصية الحقوق والحريات الدائرة الثالثة ارهاب

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