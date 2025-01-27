السويد تحقق في "عملية تخريب خطيرة" طالت كابل تحت بحر البلطيق

أعلن ممثلو الادعاء في السويد فتح تحقيق أولي في واقعة يشتبه بأنها "عملية تخريب خطيرة" بعد اكتشاف تعرض كابل تحت بحر البلطيق للتلف بفعل فاعل" تأثير خارجي" صباح أمس الأحد.

وتمت مصادرة سفينة يشتبه بتورطها في عملية التخريب وفق ما أعلنه ممثلو الادعاء مساء الأحد، بعد العثور على أضرار في كابل الاتصالات بين السويد ولاتفيا صباحا.

كما يحقق مسئولو حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أضرار تم اكتشافها يوم الأحد في الكابل البحري، وهو خاص بالاتصالات بين السويد ولاتفيا العضوين في الحلف.

وأعلن مسئولون لاتفيون في مؤتمر صحفي في ريغا، أن سبب الضرر لا يزال غير واضح ومع ذلك يعتقد أنه ناجم عن تدخل من طرف خارجي.

وقد تضرر كابل الألياف الضوئية التابع لهيئة الإذاعة الحكومية اللاتفية في وقت مبكر يوم الأحد في المياه بين فنتسبيلز في لاتفيا وجزيرة غوتلاند السويدية.

وقالت الهيئة إن الضرر "كبير" إلا أن معظم المستخدمين لن يتأثروا، مضيفة أن بعض العملاء قد يلاحظون تأخيرات في سرعات نقل البيانات.

وأعلن حلف الناتو أنه تم نشر سفن وطائرة إلى جانب الحلفاء الإقليميين للتحقيق في موقع الحادث الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد.

وقال متحدث باسم حلف الناتو لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "وجود الحلفاء في المنطقة يمكنهم من الاستجابة بشكل سريع ومنسق".

ويأتي هذا الضرر بعد أن تم استهداف سلسلة من الكابلات البحرية على ما يبدو في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى التدقيق في نقاط الضعف في هذه البنية التحتية الحيوية.

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