تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وبيروت تؤكد التزامها

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير المقبل.



وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية بيانا للبيت الأبيض قال فيه: "سيظل الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، الذي تراقبه الولايات المتحدة، ساري المفعول حتى 18 فبراير 2025".



وأضاف البيت الأبيض: "ستبدأ حكومة لبنان وحكومة الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة المفاوضات بشأن عودة السجناء اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023".

في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته نجيب ميقاتي في بيان أصدرته رئاسة الوزراء اللبنانية على التزام بلاده باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، حسبما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية.

وقال ميقاتي: "تشاورت مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول المستجدات في الجنوب، والاتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن التفاهم على وقف إطلاق النار".

وتابع: "بعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم التي تتابع تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، تؤكد الحكومة اللبنانية التزامها بسيادة لبنان وأمنه، مع استمرار العمل بتفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 شباط/فبراير 2025. كما تواصل اللجنة متابعة تنفيذ كافة بنود التفاهم وقرار مجلس الأمن الدولي".



وأكد بيان ميقاتي أنه "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، ستبدأ الولايات المتحدة مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر".

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