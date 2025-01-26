الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: الظروف ليست مهيأة بعد لعودة اللبنانيين بأمان للجنوب

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

ذكرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام أرولدو لاثارو، في بيان مشترك اليوم الأحد، أن الظروف  ليست مهيأة بعد  لعودة اللبنانيين بأمان إلى جنوب لبنان ، بحسب "فرانس برس".

الأمم المتحدة:  الظروف  ليست مهيأة بعد  لعودة اللبنانيين بأمان


وقالا إن الجداول الزمنية المحددة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف حرب العام الماضي مع لم يتم الوفاء بها، وحثا إسرائيل ولبنان على إعادة الالتزام.

 القوات الإسرائيلية  تغتال 11 شخصا، بينهم جندي لبناني

ويأتي البيان بعد أن اغتالت القوات الإسرائيلية 11 شخصا، بينهم جندي لبناني، وأصابت عشرات آخرين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان؛ حيث لا تزال القوات الإسرائيلية على الأرض حتى بعد انقضاء الموعد النهائي لانسحابها اليوم الأحد.

 

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اسرائيل ولبنان إسرائيل القوات الاسرائيلية الولايات المتحدة جنوب لبنان

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