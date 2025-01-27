حماس تسلم قائمة الرهائن الكاملة بالمرحلة الأولى من صفقة التبادل

أكدت حركة حماس أنها سلمت الوسطاء قائمة بأسماء الرهائن الـ33 الذين سيجري استكمال إطلاق سراحهم خلال ما تبقى من المرحلة الأولى لاتفاق الهدنة في غزة.

وقالت الحركة في بيان مقتضب: "سلم وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس للمفاوضات الإخوة الوسطاء مساء أمس الأحد المعلومات المطلوبة عن قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم طوال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وذلك وفق ما نص عليه الاتفاق".

وكانت حماس قد أطلقت السبت سراح 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى للاتفاق، مقابل الإفراج عن نحو 200 أسير فلسطيني.

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