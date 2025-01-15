الأربعاء 15 يناير 2025
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رياضة

الكاف يكشف عن الهوية الجديدة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين

كأس أمم إفريقيا للمحليين
كأس أمم إفريقيا للمحليين

 كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) عن شعار وكأس بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين قبل سحب القرعة مساء اليوم.

كأس أمم أفريقيا للمحليين 

ويحمل الشكل الجديد للبطولة هوية جديدة ويؤكد على ارتباطها العميق بكرة القدم والثقافة الأفريقية.

وتتميز  كأس تشان 2024 الجديدة  بتصميم عصري أنيق يجمع بين عناصر ذهبية وفضية تمثل مكانة البطولة المتنامية.

من التفاصيل المهمة الخطوط الـ 54 المميزة التي تحيط بالكأس، والتي ترمز إلى الدول الأفريقية الـ 54 المتحدة بخريطة القارة في قلبها.

ويؤكد هذا العنصر على احتفال البطولة بالتنوع والوحدة في جميع أنحاء القارة، ويمثل كل خط أساس كرة القدم الأفريقية.

وتمثل الكأس الجديدة رمزا قويا للتقدم المستمر الذي تشهده كرة القدم الأفريقية في الشغف المشترك بهذه اللعبة بحسب موقع الكاف الرسمي.

 

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