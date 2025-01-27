الثلاثاء 28 يناير 2025
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اقتصاد

خبير: هيئات قناة السويس والمعارض والتنمية الصناعية لا تمثل أعباء على الدولة

الدكتور عادل عامر
الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي

 

أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن الهيئة المصرية العامة للمعارض، تعد من الهيئات الاقتصادية التي لا تمثل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة، بل انها تحقق أرباح كبيرة طوال الوقت، وهذا لأنها تعود بدخل كبير للحكومة نتيجة المعارض التي تقوم بإنشائها بشكل مستمر في مصر أو خارج الدولة، حيث تحصل على عوائد كبيرة عند اشرافها على المعارض بمختلف أنواعها.

 

هيئات اقتصادية لا تمثل أعباء على الدولة  

وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واحدة من الهيئات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها وزارة الصناعة، في العمل الخدمي والرقابي في نفس الوقت، وليس من بين دورها تحقيق أرباح للدولة.

 

 

وتابع: وهذا لأنها تتمثل في القيام بدراسة الملفات المقدمة إليها من المستثمرين لانشاء مشروع صناعي، للتعرف على مدى توافر الشروط المطلوبة للحصول على التراخيص الخاصة بها.

المنافس الأقوى للهيئة العامة للتنمية الصناعية

وبالنسبة لهيئة الرقابة الصناعية، أشار الخبير الاقتصادي إلى أنها المنافس الأقوى للهيئة العامة للتنمية الصناعية، موضحا أن هذه الهيئة لها دور مهم جدا، لأنها المسؤولة عن مراقبة تحقيق الجودة والأمان التجاري في الصناعات المصرية على كافة المستويات والقطاعات، حيث تقوم بدور رقابي وخدمي أيضا للموافقة على المواصفات القياسية على الصناعة المصرية وتحقيق الجودة التي تنافس في الأسواق التجارية العالمية.

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وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أكد على أنها هي المسئولة الأساسية الأولى عن أي مشروع استثماري، وهذا عبر قيامها بدور الوسيط بين المستثمرين وجميع الوزارات المعنية نيابة عن المستثمر الذي يقوم بتقديم ملفه الاستثماري، حتى لا يتعرض لأي معوقات أو تعب عند الحصول على رخصة لانشاء مشروعه الاستثماري، مشيرا إلى أن هذه الهيئة مستقلة ولها قانونها الخاص ولا تتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

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