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اقتصاد

خبير: الهيئات الاقتصادية أصبحت عبئا على الدولة ويجب اتخاذ هذه الإجراءات لتصحيح الأوضاع

الدكتور عادل عامر
الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، فيتو

كشف الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، عن أبرز الأسباب التي أدت إلى فشل الهيئات الاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مما جعلها تمثل عبء على الدولة، ولم يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

 

أسباب فشل الهيئات الاقتصادية

وقال عامر، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن من أبرز هذه الأسباب تتمثل في عدم تركيز الحكومة عليها، وتقديم الدعم اللازم لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها، مضيفا أن من أبرز الأسباب أيضا عدم وجود كفاءات يتم الاعتماد عليها في إدارة هذه الهيئات، لتطويرها بشكل مستمر، وتحقيق طفرة في الخدمات أو العائد الذي ينتج عنها. 

 

وأكد ضرورة أن يكون هناك دور مهم للحكومة عبر كافة الأوضاع لتفعيل دور الهيئات الاقتصادية التي لا تستفيد منها دولة، حتى ولو كان هناك تعديلات تشريعية لها، لتتمكن من تقديم قيمة اقتصادية وتنمية مضافة للاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة.

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هيئات اقتصادية تمثل أهمية للدولة

وأضاف عامر أن هيئة قناة السويس تعتبر على رأس الهيئات الاقتصادية التي تمثل أهمية كبيرة للدولة، مما ساعدها لتصبح واحدة من أهم مصادر الدخل الأساسي للدولة، بالإضافة إلى هيئة الموانيء البحرية والهيئة المصرية العامة للمعارض، وهيئة الرقابة على الصناعة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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