الإعلان رسميا عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، “يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة”.

رئيس الوزراء القطري يعلن رسميا التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

وتابع رئيس الوزراء القطري: مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية، لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

غزة ، فيتو

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يبدأ تنفيذ الاتفاق في يوم الأحد 19 من يناير، وحسب الاتفاق ستطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.

الشيخ محمد عبد الرحمن يؤكد مناقشة إسرائيل وحماس خطوات التنفيذ

واستطرد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

في ذات السياق، هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم التأكيد رسميا في إسرائيل على صفقة وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال وقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 15 شهرا، والذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى في القطاع.

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