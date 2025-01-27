رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع تنفيذ مشروعات الطرق والمواصلات بالمدينة

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان جولة تفقدية ميدانية لمتابعة أعمال استكمال الطبقة السطحية الأسفلتية بالطريق الفاصل بين الحي الأول والثاني، وذلك لضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة.

وشملت الجولة تفقد عدد من الميادين العامة بالمدينة، حيث وجّه رئيس الجهاز بضرورة الإسراع في خطط التطوير والتجميل، بما يسهم في تعزيز المظهر الحضاري للمدينة. كما تابع أعمال تحديث إشارات المرور، مؤكدًا أهمية تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة الحركة المرورية لضمان تحقيق الانسيابية المرورية وتعزيز معدلات الأمان.

وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الداخلي، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى سير الأعمال في مشروع الموقف الإقليمي الجديد، مشددًا على أهمية سرعة استكمال امتداد الموقف، الذي سيستوعب سيارات النقل الداخلي، مما سيسهم في تنظيم حركة النقل العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتطوير المدن الجديدة ورفع كفاءة البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الجهاز يواصل جهوده لتنفيذ خطط تطوير شاملة تسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المدينة، وتحقيق بيئة حضرية متكاملة ومستدامة.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم، لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، وذلك بحضور المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذى لشركة السويدي إلكتريك، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس شركة السويدى إليكتريك، ومسئولي الجهاز المركزى للتعمير.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا المشروع الضخم، الذى يجسد العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا، ويؤكد قدرة وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى، وخاصة لأشقائنا في قارة أفريقيا، وتتم متابعته بشكل دورى من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تحقيق التنمية لأشقائنا بدولة تنزانيا، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لجمهورية تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجي، والحفاظ على البيئة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان مكونات المشروع، الذى يتضمن إنشاء سد بطول 1025 مترًا، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 32.8 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي فى محمية طبيعية بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية) وأكبر مدن دولة تنزانيا، بجانب استعراض المكونات الأخرى للمشروع.

ووجه وزير الإسكان، بتوثيق كل ما تم من إنجاز فى هذا المشروع الضخم، من خلال كتيبات ووثائق مصورة، لحفظ ما أنجزه التحالف، وفى هذا الإطار أكد مسئولو الشركتين، أنه يتم توثيق مكونات ومراحل تنفيذ المشروع.

كما أكد الوزير ضرورة عرض هذه التجربة العظيمة في المحافل الدولية، ولا سيما التي تنظم في الدول الأفريقية، مثل مؤتمر الطاقة المقرر عقده قريبا بدولة تنزانيا، وهو ما سيؤكد قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى، وسيفتح آفاقا جديدة لشركاتنا.

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