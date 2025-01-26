الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب الجولة الـ 23

محمد صلاح يتصدر ترتيب
محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، واصل محمد صلاح نجم ليفربول تصدر قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 23.

وسجل محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول 4-1 أمام إبسويتش تاون في الجولة الـ23، كما سجل هالاند هدفا في فوز مان سيتي أمام تشيلسي 3-1، كما سجل ألكسندر إيزاك هدفين في فوز نيوكاسل يونايتد أمام ساوثهامبتون 3-1، لتشتعل المنافسة على صدارة الحذاء الذهبي التي يتربع عليها محمد صلاح بعد انتهاء الجولة الـ 23.
 

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة الـ 23

محمد صلاح ليفربول 19 هدفا
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 18 هدفا
أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 17 هدفا
كول بالمر تشيلسي 14 هدفا
بريان مبيومو برينتفورد 14 هدفا
كريس وود نوتينغهام فورست 14 هدفا
جاستن كلويفرت بورنموث 11 هدفا
يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف
أولي واتكينز أستون فيلا 10 أهداف
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

وكان ليفربول قد حقق الفوز علي إبسويتش تاون 4-1 في الجولة الـ 23، ليرفع رصيده للنقطة 53 في صدارة جدول ترتيب البريميرليج.

كما حقق مانشستر سيتي الفوز على تشيلسي 3-1 في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي في الظهور الأول للمحترف المصري عمر مرموش.

نتائج مباريات الجولة الـ 23 لبطولة الدوري الإنجليزي 


برايتون 0-1 إيفرتون

ليفربول 4-1 إبسويتش تاون

ساوثهامبتون 1-3 نيوكاسل يونايتد

وولفرهامبتون 0-1 أرسنال

بورنموث 5-0 نوتينجهام فورست

مانشستر سيتي 3-1 تشيلسي 

توتنهام 1-2 ليستر سيتي 

كريستال بالاس 1-2 برينتفورد

أستون فيلا 1-1 وست هام 

فولهام 0-1 مانشستر يونايتد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هدافي الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح هالاند أليكسندر إيزاك

مواد متعلقة

وست هام يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي يفوز على توتنهام 2-1 في الدوري الانجليزي

صلاح يواصل تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

فوز ليفربول ومان سيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم
ads

الأكثر قراءة

يفتح أبواب الجحيم، ردود رسمية على مقترح ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر

رابطة الأندية تعلن استدعاء مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم مروع بالغربية

إلغاء المؤتمر الصحفي لـ كولر عقب مباراة الأهلي وبيراميدز لهذا السبب "صور"

ترتيب الدوري المصري بعد قمة الأهلي وبيراميدز

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (صور)

الأهلي يعلن تعاقده مع أحمد رضا قادما من بتروجيت

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

منوعات

المزيد

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

ارتفاع أسعارالذهب بالسوق المحلي في ختام تعاملات اليوم الأحد 26/ 1/ 2025

25 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح مهني قريبًا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج لتيسير زواج الشباب والبنات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
السماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة اليوم الإثنين