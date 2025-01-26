ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب الجولة الـ 23

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، واصل محمد صلاح نجم ليفربول تصدر قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 23.

وسجل محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول 4-1 أمام إبسويتش تاون في الجولة الـ23، كما سجل هالاند هدفا في فوز مان سيتي أمام تشيلسي 3-1، كما سجل ألكسندر إيزاك هدفين في فوز نيوكاسل يونايتد أمام ساوثهامبتون 3-1، لتشتعل المنافسة على صدارة الحذاء الذهبي التي يتربع عليها محمد صلاح بعد انتهاء الجولة الـ 23.



ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة الـ 23

محمد صلاح ليفربول 19 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 18 هدفا

أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 17 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 14 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 14 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 11 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 10 أهداف

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

وكان ليفربول قد حقق الفوز علي إبسويتش تاون 4-1 في الجولة الـ 23، ليرفع رصيده للنقطة 53 في صدارة جدول ترتيب البريميرليج.

كما حقق مانشستر سيتي الفوز على تشيلسي 3-1 في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي في الظهور الأول للمحترف المصري عمر مرموش.

نتائج مباريات الجولة الـ 23 لبطولة الدوري الإنجليزي



برايتون 0-1 إيفرتون

ليفربول 4-1 إبسويتش تاون

ساوثهامبتون 1-3 نيوكاسل يونايتد

وولفرهامبتون 0-1 أرسنال

بورنموث 5-0 نوتينجهام فورست

مانشستر سيتي 3-1 تشيلسي

توتنهام 1-2 ليستر سيتي

كريستال بالاس 1-2 برينتفورد

أستون فيلا 1-1 وست هام

فولهام 0-1 مانشستر يونايتد

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