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رياضة

صلاح يواصل تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد في ختام الجولة الـ 23.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم 
 

محمد صلاح ليفربول 19 هدفا 
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 18 هدفا 
أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 17 هدفا 
كول بالمر تشيلسي 14 هدفا 
كريس وود نوتينغهام فورست 14 هدفا 
بريان مبيومو برينتفورد 13 هدفا 
جاستن كلويفرت بورنموث 11هدفا 
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف
أولي واتكينز أستون فيلا 10 أهداف
يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف
نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

وسجل محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول 4-1 أمام إبسويتش تاون في الجولة الـ23، وسجل هالاند هدفا في فوز مان سيتي أمام تشيلسي 3-1، كما سجل ألكسندر إيزاك هدفين في فوز نيوكاسل يونايتد أمام ساوثهامبتون 3-1، لتشتعل المنافسة علي صدارة الحذاء الذهبي التي يتربع عليها محمد صلاح.

 

وتختتم الجولة  الـ 23 من الدوري الإنجليزي اليوم الأحد بالمواجهات التالية:

توتنهام ضد ليستر سيتي - 4 مساءً

كريستال بالاس ضد برينتفورد - 4 مساءً

أستون فيلا ضد وست هام - 6:30 مساءً

فولهام ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1 ليفربول 53 نقطة
2 آرسنال 47 نقطة
3 نوتينغهام فورست 44 نقطة
4 مانشستر سيتي 41 نقطة
5 نيوكاسل يونايتد 41 نقطة
6 تشيلسي 40 نقطة
7 بورنموث 40 نقطة
8 أستون فيلا 36 نقطة
9 برايتون 34 نقطة
10 فولهام 33 نقطة
11 برينتفورد 28 نقطة
12 كريستال بالاس 27 نقطة
13 مانشستر يونايتد 26 نقطة
14 وست هام يونايتد 26 نقطة
15 توتنهام هوتسبير 24 نقطة
16 إيفرتون 23 نقطة
17 وولفرهامبتون 16 نقطة
18 إبسويتش تاون 16 نقطة
19 ليستر سيتي 14 نقطة
20 ساوثهامتون 6 نقاط
 

وحقق ليفربول الفوز علي إبسويتش تاون 4-1 في الجولة الـ 23، ليرفع رصيده للنقطة 53 في صدارة جدول ترتيب البريميرليج.

كما حقق مانشستر سيتي الفوز علي تشيلسي 3-1 في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي في الظهور الأول للمحترف المصري عمر مرموش.

نتائج مباريات السبت في الدوري الإنجليزي 

برايتون 0-1 إيفرتون 

ليفربول 4-1 إبسويتش تاون 

ساوثهامبتون 1-3 نيوكاسل يونايتد 

وولفرهامبتون 0-1 أرسنال 

بورنموث 5-0 نوتينجهام فورست 

مانشستر سيتي 3-1 تشيلسي 

 

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