وست هام يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الدوري الإنجليزي
انتهت مباراة أستون فيلا ضد وست هام يونايتد بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1، مساء اليوم الأحد، على ملعب فيلا بارك، ضمن لقاءات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.
سجل جاكوب رامزي هدف أستون فيلا في الدقيقة 8، وتعادل إيمرسون بالميري لفريق وست هام في الدقيقة 70.
تشكيل أستون فيلا ضد وست هام يونايتد
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، تيرون مينجز، لوكاس ديني.
خط الوسط: يوري تيليمانس، بوبكر كامارا، جاكوب رامزي.
خط الهجوم: أولي واتكينز، ليون بايلي، مورجان روجيرس.
تشكيل وست هام أمام أستون فيلا
حراسة المرمى: ألفونس أريولا.
خط الدفاع: ماكسيميليان كيلمان، آرون كريسويل، آرون فان بيساكا، إدسون ألفاريز، فلاديمير كوفال.
خط الوسط: كارلوس سولر، لوكاس باكيتا، توماس سوسيك، إيمرسون بالميري.
خط الهجوم: محمد قدوس.
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