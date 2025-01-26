وست هام يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة أستون فيلا ضد وست هام يونايتد بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1، مساء اليوم الأحد، على ملعب فيلا بارك، ضمن لقاءات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل جاكوب رامزي هدف أستون فيلا في الدقيقة 8، وتعادل إيمرسون بالميري لفريق وست هام في الدقيقة 70.

تشكيل أستون فيلا ضد وست هام يونايتد

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، تيرون مينجز، لوكاس ديني.

خط الوسط: يوري تيليمانس، بوبكر كامارا، جاكوب رامزي.

خط الهجوم: أولي واتكينز، ليون بايلي، مورجان روجيرس.

تشكيل وست هام أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: ماكسيميليان كيلمان، آرون كريسويل، آرون فان بيساكا، إدسون ألفاريز، فلاديمير كوفال.

خط الوسط: كارلوس سولر، لوكاس باكيتا، توماس سوسيك، إيمرسون بالميري.

خط الهجوم: محمد قدوس.

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