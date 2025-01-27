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أخبار مصر

مستشفى زايد التخصصي ينجح في إنقاذ شاب إثر تعرضه لحادث اصطدام مروع

الفريق الطبي في مستشفى
الفريق الطبي في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، فيتو

أعلن الدكتور صلاح جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابع لوزارة الصحة، أن طوارئ المستشفى استقبلت حالة شاب بعمر ١٤ عامًا محول من إحدى المراكز الطبية؛ حيث قام أطباء الطوارئ بتوقيع الكشف الطبي المبدئي والذي أوضح وجود هبوط حاد بضغط الدم ونقص بنسبة الأكسجين بالدم علاوة على وجود جرح متهتك نافذ بمنطقة الظهر يظهر من خلاله عضلة القلب.

 

وجود كسر متعدد ومتزحزح بالضلوع إلى جانب كدمات واسترواح هوائي ونزيف بالرئتين


وتابع مدير المستشفى حديثه: "على وجه السرعة أجريت للمريض أشعة عادية ومقطعية والتي أوضحت وجود كسر متعدد ومتزحزح بالضلوع إلى جانب كدمات واسترواح هوائي ونزيف بالرئتين؛ علاوة على وجود كسر بالحوض وارتشاح بالمخ وكسر بالفقرة الصدرية التاسعة وشلل بالساقين ونزيف بالبطن".


ومن ثم قام أطباء الطوارئ بتقديم العلاجات الأولية وعمل الفحوصات اللازمة والتي شملت سونار طوارئ على البطن والحوض وإيكو علي القلب إلى جانب العرض على أخصائيي جراحة القلب والصدر وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام وجراحة التجميل والجراحة العامة لتقييم الحالة العامة وتقديم الخدمة اللائقة للحفاظ على سلامة المريض.

تشكيل الفريق الجراحي متعدد التخصصات 

 

ونوه" جودة " إلى أنه على الفور تم تشكيل الفريق الجراحي متعدد التخصصات والذي ضم أطباء جراحة القلب والصدر وجراحة المخ والأعصاب والتخدير حيث أفاد الدكتور تامر عيد استشاري جراحة القلب والصدر أنه قد تم عمل جراحة استكشافية للتجويف الصدري من الناحية اليسرى والتي أسفرت عن وجود فقرة ظهرية مكسورة داخل الغشاء البلوري بالتجويف الصدري على الناحية اليسرى والتي تمت إزالتها من قبل أطباء جراحة المخ والأعصاب.

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وفي سياق متصل، تم رفع العظام المهشمة والضلوع المكسورة مع إعادة هيكلة جدار القفص الصدري وتغطية الجزء المفقود بواسطة عضلات الظهر والقفص الصدري في عملية جراحية دقيقة ومعقدة استغرقت ساعتين ليخرج بعدها المريض للرعاية المركزة بحالة جيدة تحت الملاحظة ودون تحمل أي نفقات مالية.
 

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