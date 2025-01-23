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وفاة شخص وإصابة 9 آخرين بحادث تصادم على طريق طنطا - كفر الشيخ

إصابة 10 بحادث تصادم
إصابة 10 بحادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

 شهد طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، اليوم الخميس، حادثًا مروريًا مروعًا بالقرب من مدخل دمشيت، حيث وقع تصادم عنيف بين سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل، أسفر الحادث عن إصابة حوالي 10 أشخاص، بعضهم تعرض لإصابات خطيرة، مما استدعى تدخل قوات الإسعاف بشكل عاجل.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بالواقعة.

 على الفور، توجهت حوالي 7 سيارات إسعاف من مديرية الصحة بالغربية إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي ومستشفى المحلة الكبرى لتلقي العلاج اللازم.

رجال الأمن والمرور قاموا بتأمين المنطقة، في حين بدأوا في التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات. يذكر أن حالة بعض المصابين خطيرة، مما يتطلب متابعة دقيقة من الأطباء.

ومازال التحقيق مستمرًا في الحادث للوقوف على التفاصيل الكاملة.

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