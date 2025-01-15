ضبط راكبين في مطار القاهرة حاولا تهريب أقراص مخدرة وسلاح داخل حقائبهما

ألقت أجهزة الأمن ، القبض على ضبط راكبين فى مطار القاهرة حاولا تهريب أقراص مخدرة وسلاح داخل حقائبهما.

ضبط راكبين فى مطار القاهرة حاولا تهريب أقراص مخدرة وسلاح داخل حقائبهما

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى فى مجال مكافحة جرائم التهريب عن ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة) وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة).

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة السويس) وبحوزته(طبنجة صوت).. مخبئين داخل حقائبهما أثناء إنهاء إجراءات سفرهما إلى الخارج على متن إحدى الرحلات المغادرة من ميناء القاهرة الجوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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