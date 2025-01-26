30 صورة ترصد احتفال مطار البالون في الأقصر بعيد الطيران المدني

رصدت عدسة بوابة «فيتو» صورًا لمظاهر احتفالات عيد الطيران المدني المصري الـ95 وسط أجواء كرنفالية رائعة بأرض مطار البالون الطائر بالبر الغربي من أحضان التاريخ.

مطار البالون الساخن يقيم احتفالية بعيد الطيران المدني



وقامت شركات البالون الطائر في الأقصر بتوزيع هدايا تذكارية على الآلاف السائحين الأجانب من حول العالم، وعلى أنغام المزمار البلدي ورقصات الخيل شارك السائحون بالاحتفال بعيد الطيران المدني تحت رعاية الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني المصري.



وأقيمت الاحتفالات بمطار البالون الطائر تحت شعار «95 عامًا من الخبرة والريادة»، والذى يوافق يوم 26 يناير من كل عام، تخليدًا لإقلاع الطيار المصري محمد صدقي منفردًا بطائرته الخاصة من مطار برلين مرورًا بأوروبا حتى وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة عام 1930.



يشار إلى أنه يعود تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 37 عاما مضى، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة بأيدي مصرية خالصة.

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