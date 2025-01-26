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رياضة

بهدفي ربيعة وجراديشار، الأهلي يتعادل مع بيراميدز في دقيقتين (صور)

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

الأهلي ضد بيراميدز، سجل النادي الأهلي هدفين في شباك بيراميدز عن طريق رامي ربيعة وجراديشار  بالدقيقتين 53 و55 من المباراة التي تجمع الفريقين الآن، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة 2-2.

وجاء هدف بيراميدز الأول عن طريق رامي ربيعة لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 18، وسجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك الأهلي من ركلة جزاء بالدقيقة 51.

جدير بالذكر أن أحمد توفيق لاعب بيراميدز تلقى بطاقة حمراء بعد تدخله بالمرفق على كريم الدبيس في الدقيقة 40.

مباراة الأهلي وبيراميدز

وفي الدقيقة الثانية كاد حسين الشحات أن يسجل الهدف الأول لصالح الأهلي من كرة رأسية ولكن جاءت بجانب القائم.

وفي الدقيقة 8 حاول إمام عاشور استغلال خطأ أحمد الشناوي وتسجيل الهدف الأول ولكن لمسته للكرة جاءت خارج المرمى.

وفي الدقيقة الـ 18 سجل بيراميدز الهدف الأول عن طريق رامي ربيعة لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه.

وصوب مصطفى فتحي كرة قوية كادت أن تسفر عن الهدف الثاني لـ بيراميدز في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 36 راوغ حسين الشحات نظيره وليد الكرتي وصوب كرة قوية ولكن تصدى لها أحمد الشناوي ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 40 تلقى أحمد توفيق لاعب بيراميدز بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله بالمرفق على كريم الدبيس.

تشكيل الأهلي ضد بيراميدز 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس ومصطفى العش.

في خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، حسين الشحات، كريم وليد.

في خط الهجوم: إمام عاشور.

تشكيل بيراميدز ضد الأهلي

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق  

في خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

في خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - طارق علاء -  محمد الشيبي

مباراة الأهلي وبيراميدز 

وتعد مباراة بيراميدز والأهلي في غاية الأهمية لكلا الطرفين، حيث تتطلع القلعة الحمراء لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للعودة لمسار الانتصارات واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، ومصالحة الجماهير الحمراء. 

بينما يسعى الفريق السماوي للفوز وذلك لإثبات جدارته وأحقيته في صدارة جدول الترتيب بعدما نجح في احتلال المركز الأول عقب فوزه على فريق زد بهدف نظيف وتعثر الأهلي أمام فاركو بالتعادل بهدف لكل فريق وخسارة الزمالك بهدف من مودرن سبورت. 

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز 

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز 

ويحل  النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، حيث خاض 9 مباريات حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

بينما يأتي بيراميدز في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، حيث خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 2 وخسر في مباراة وحيدة. 

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