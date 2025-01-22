الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مونديال كرة اليد، مصر تتأخر أمام أيسلندا في الشوط الأول

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، تأخر منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب أيسلندا بنتيجة (9-13) في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الرئيسي من بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

تاريخ مواجهات مصر وأيسلندا في بطولات العالم

والتقى منتخبنا الوطني في 4 مناسبات سابقة مع منتخب أيسلندا في بطولات العالم لكرة اليد، جاءت نتائجها كالتالي:

مونديال 1964 – تشيكوسلوفاكيا
مصر (8) – (16) أيسلندا | دور المجموعات

مونديال 1997 – اليابان 
مصر (20) – (23) أيسلندا | مباراة المركز الخامس

مونديال 2001 – فرنسا
مصر (24) – (22) أيسلندا | دور المجموعات

مونديال 2015 – قطر
مصر (25) – (28) أيسلندا | دور المجموعات

منتخب مصر يواجه أيسلندا بالزي الأحمر

ويرتدي المنتخب  الوطني كرة اليد الزي الأحمر فى مواجهة نظيره الأيسلندي، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي ببطولة العالم,

قائمة منتخب مصر أمام أيسلندا

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، استبعاد كل من؛ أحمد هشام دودو “المصاب” وبلال مسعود من قائمة الفراعنة لمواجهة أيسلندا الليلة.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كلًا من؛ 

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب: 

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا”

ظهير أيسر:

علي زين - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد طارق

موعد مباراة مصر وأيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب أيسلندا في الـ9:30 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والـ10:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأيسلندا اليوم في كأس العالم لكرة اليد

وتذاع مباراة مصر وأيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد على القنوات التالية:
- قناة أون تايم سبورت

- قناة الكويت الرياضية

- قناة الكأس القطرية 4

- كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال البث المباشر عبر شبكة الإنترنت.

تركيز في معسكر الفراعنة قبل مباراة أيسلندا

وتسود حالة كبيرة من التركيز لدى الجميع في ظل السعي إلى مواصلة النتائج المميزة بالبطولة بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية بالدور التمهيدي للمسابقة على حساب كلا من الأرجنتين والبحرين وكرواتيا.

وحرص الإسباني باستور مدرب منتخب اليد على عقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين  لشرح نقاط القوة والضعف لمنتخب آيسلندا، مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأن المنتخب المنافس يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الرئيسي من بطولة العالم موعدها كالتالي:

الأربعاء 22 يناير | مصر × أيسلندا - 9:30 مساء

الجمعة 24 يناير | مصر × سلوفينيا - 7 مساء

الأحد 26 يناير | مصر × كاب فيردي - 7 مساء

وتأهل الفراعنة بقيادة المدرب الإسباني خوان باستور إلى الدور الرئيسي برصيد 4 نقاط بعد فوزه بمرحلة المجموعات على حساب كرواتيا والأرجنتين.

جدول مباريات اليوم في بطولة العالم لكرة اليد

وتقام اليوم عدد من المواجهات القوية في بطولة العالم لكرة اليد موعدها كالتالي:

البرازيل × تشيلي - الساعة 4:30 عصرًا.

سلوفينيا × الأرجنتين - الساعة 4:30 عصرًا.

السويد × البرتغال - الساعة 7:00 مساءً.

الرأس الأخضر × كرواتيا - الساعة 7:00 مساءً.

النرويج × إسبانيا - الساعة 9:30 مساءً.

مصر × أيسلندا - الساعة 9:30 مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد منتخب مصر لكرة اليد منتخب أيسلندا بطولة العالم المنتخب المصري

مواد متعلقة

مدرب منتخب كرة اليد يتحدث عن مواجهة أيسلندا في بطولة العالم

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

استبعاد دودو وبلال، قائمة منتخب كرة اليد لمواجهة أيسلندا في بطولة العالم

مونديال كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي
ads

الأكثر قراءة

السيسي يكشف طريقة حل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار

خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس 23-1-2025

هي دي الحكاية ببساطة، السيسي يلخص سبب أزمة الدولار في مصر

توقف حركة قطارات الصعيد بـ قنا بسبب اشتباكات بالأسلحة النارية

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز وتعادل الأهلي

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025

فيتش تكشف توقعاتها للفائدة والتضخم وتحويلات المصريين بالخارج

سيجار وكبريت وبونبون، قمر الدين بشكل جديد بالأسواق والأسعار تصل لـ 350 جنيها

منوعات

المزيد

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

بعد واقعة التجسس، الأمير هاري يتوصل لتسوية مع صحيفة ذا صن

مصرع عائلة من 14 شخصًا إثر حريق فندق في تركيا وأردوغان يشارك في صلاة الجنازة

سمكة يوم القيامة تثير الرعب في المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألفا و823 دولارا سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق

أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الأربعاء 2025.1.22

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأربعاء 22/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: هذه أفضل الأعمال في رجب وشعبان لزيادة الأجر (فيديو)

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالمرور بظروف صعبة

هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية