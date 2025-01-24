الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مونديال كرة اليد، مصر تتقدم على سلوفينيا (16-14) في الشوط الأول

مصر تتقدم على سلوفينيا،
مصر تتقدم على سلوفينيا، فيتو

كرة اليد، تقدم المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني خوان كارلوس باستور، على نظيره منتخب سلوفينيا بنتيجة (16ـ14)، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليا الجولة الثانية من الدور الرئيسي، ببطولة العالم المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسلوفينيا اليوم في كأس العالم لكرة اليد

وتذاع مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد على القنوات التالية:
- قناة أون تايم سبورت

- قناة الكويت الرياضية

- قناة الكأس القطرية 4

- كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال البث المباشر عبر شبكة الإنترنت.

تاريخ مواجهات مصر وسلوفينيا في بطولات العالم

وجمعت 3 مواجهات سابقة بين مصر وسلوفينيا في بطولات العالم لكرة اليد، جاءت كالتالي:

بطولة العالم (البرتغال 2003)
مصر (27) – (26) سلوفينيا | دور المجموعات

بطولة العالم (إسبانيا 2013)
مصر (26) – (31) سلوفينيا | دور الـ16

بطولة العالم (مصر 2021)
مصر (25) – (25) سلوفينيا | الدور الرئيسي

ترتيب مجموعة منتخب مصر

تراجع منتخب مصر للمركز الرابع في ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي من بطولة العالم، المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وجاء المنتخب الوطني في المركز الرابع، بعد الخسارة التي تلقاها أمام منتخب آيسلندا بنتيجة (24-27)، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي ببطولة العالم.

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

ترتيب مجموعة منتخب مصر، فيتو
ترتيب مجموعة منتخب مصر، فيتو

قائمة منتخب مصر أمام آيسلندا

وضمت قائمة منتخب مصر بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، أمام آيسلندا كلًّا من:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب: 

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا”

ظهير أيسر:

علي زين - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد طارق

مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الرئيسي من بطولة العالم مواعيدها كالتالي:

الأربعاء 22 يناير | مصر × آيسلندا - انتهت بخسارة منتخب مصر

الجمعة 24 يناير | مصر × سلوفينيا - 7 مساء

الأحد 26 يناير | مصر × كاب فيردي - 7 مساء

وتأهل الفراعنة بقيادة المدرب الإسباني خوان باستور إلى الدور الرئيسي برصيد 4 نقاط بعد فوزه بمرحلة المجموعات على حساب كرواتيا والأرجنتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خوان كارلوس باستور كرة اليد منتخب الوطني لكرة اليد منتخب سلوفينيا مصر وسلوفينيا كأس العالم لكرة اليد

مواد متعلقة

فحص طبي أخير لـ"دودو" لحسم مشاركته أمام سلوفينيا في مونديال اليد

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا

قبل صدام الليلة، تاريخ مواجهات مصر وسلوفينيا في بطولات العالم لليد

موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة
ads

الأكثر قراءة

بسبب فيديو القبلة، الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام

تلامس أعلى مستوياتها، أسعار الذهب في الأسواق اليوم الجمعة 24-1-2025

موعد انعقاد أول اجتماع لـ لجنة تسعير المواد البترولية في 2025

حد السحب الاقصي يوميا علي تطبيق انستاباي

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل

بالرابط والخطوات، موعد فتح التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات 2025

مصدر أمني يكشف لـ«فيتو» حقيقة العثور على كتب السحر بمنزل مرتكب جريمة الأقصر

بتكلفة 1.5 مليار جنيه، توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع عالمي بمرسى علم

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 15 شخصا فى انفجار داخل مصنع ذخيرة بالهند

انتشار وفاة الأطفال في المغرب، المملكة تكشف الأسباب الكاملة

الملكة رانيا: الأميرة إيمان حامل

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على سعر القصدير في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مانشستر سيتي مع تشيلسي.. ليفربول ضد أيندهوفن.. بيراميدز أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية بمعرض الكتاب: الإلحاد انحراف عن أسس عقلية كامنة بطبيعة الإنسان

مفتي الجمهورية: المساكنة والتحرر تطرف فكري هدفه تخريب المجتمعات (فيديو)

أهم 3 فروق بين الملائكة والجن، وما هي أعمارهم عند الوفاة؟

المزيد
الجريدة الرسمية