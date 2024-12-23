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ساخرون

ساخرون.. غراب البين يكتب: خُدوا بالكم من تصريحاتكم

غراب البين، فيتو
غراب البين، فيتو

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية في خلق الله.. قررت أريح جتتى ساعتين.. فجلست فوق سور بلكونة الست أم هناء وانكمشت بين أجنحتي، وقبل أن أغمض عينى سمعت صوتًا يأتى من خلف شيش البلكونة قائلًا: “أنتى عايزة تخربى بيتى يا وليه؟! بتصرفى ألف جنيه فى يوم واحد؟!

 

وديتى الفلوس فين؟! فردت عليه أم هناء قائلة: والله ما عملت حاجة غير يادوب حلة المحشى اللى أنت أكلتها دي.. مش أنت قلتلى إنك نفسك فى المحشى والبط؟! أبو هناء غاضبًا: يعنى حلة محشى بألف جنيه؟! فقالت له فى هدوء: أنا نزلت السوق اشتريت البطة اللى نفسك فيها بـ 700 جنيه.. والخضار والرز والبصل والطماطم بباقى الألف جنيه.

 

فقال لها أبو هناء: يا ستى دى الدكتورة بتقول إن الثلاثة آلاف جنيه ممكن تكفى الأسرة أكل وشرب لمدة شهر.. تقومى أنتى تصرفى ألف جنيه فى حلة محشي؟! 

 

وهنا أدركت إن الليلة دى مافيهاش نوم فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتى “قاق قاق” فراحت أم هناء وزوجها تهشونى ويقولون لي: غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر. 

 

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ساخرون.. غراب البين يكتب: حال البنى آدمين يصعب على الغربان

 

فهربت مسرعًا ولسان حالى يقول: بقا أنا اللى جبتلكم النكد والفقر يا شوية بنى آدمين، أم أنكم من تنكدون على بعضكم البعض؟! يعنى إيه دكتورة تطلع على شاشات التليفزيون وتصرح بأن 3000 جنيه ممكن تكفى أسرة كاملة لمدة شهر كامل؟! أما صحيح شوية بنى آدمين غير مسئولين عن تصرفاتهم ولا حتى عن تصريحاتهم!

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