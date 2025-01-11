السبت 11 يناير 2025
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ساخرون

ساخرون، غراب البين يكتب: البنى آدمين مش عارفين هما عايزين إيه

غراب البين، فيتو
غراب البين، فيتو

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية فى خلق الله.. قررت أريح جتتى ساعتين.. فوقفت على فرع الشجرة وانكمشت بين أجنحتى وقبل أن أغمض عينى سمعت صوتًا يأتى من المقهى أسفل الشجرة لشاب يقول: يا عم سعر الدولار زاد ووصل لـ 50 جنيه وأنت لسه نايم فى العسل ومش فاهم حاجة! 

 

فرد عليه صديقه قائلًا: يا حبيبى أنت اللى مش فاهم حاجة.. الدولار لا بينقص ولا بيزيد وليس له علاقة بالجنيه أصلًا ولا يعرفه من الأساس.. الجنيه بتاعنا هو اللى بينخفض ودايمًا فى النازل. أما ثالثهم فقال: علشان أقولكم إننا هنشحت وأنتم مش بتصدقوا كلامي.. إحنا رايحين فى ستين داهية وخصوصًا إن ثلاثتنا لا شغلة ولا مشغلة.


وهنا لم أستطع سماع بقية الحوار الممل والمكرر بين الشباب فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتى “قاق قاق” فراح ثلاثتهم يهشوننى ويقولون لى غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر.. 

 

فهربت مسرعًا ولسان حالى يقول: بقى أنا اللى جبتلكم النكد والفقر يا شوية بنى آدمين، أم أنكم من تنكدون على أنفسكم ليل نهار؟! دا علشان قيمة الجنيه ترجع لسابق عهدها لازم تشتغلوا وبلاش تسهروا للصبح بالمقاهى ولازم تتعلموا التصنيع والإنتاج.. 

 

ساخرون.. غراب البين يكتب: خُدوا بالكم من تصريحاتكم

ساخرون، غراب البين يكتب: البنى‭ ‬آدمين‭ ‬أصبحوا‭ ‬غشاشين

 

بدون الصناعة والإنتاج هيفضل الجنيه فى النازل وهتفضلوا تعانوا من غلاء الأسعار طول حياتكم.. روح اتعلملك حرفة تنفعك أنت وهو وساعتها مفيش حاجة هتغلى عليك.. جاتها ستين ألف نيلة اللى عايزة تخلف بنى آدمين زيكم مش عارفين هما عايزين إيه.

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