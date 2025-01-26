ضبط مصنع عصير داخل مزرعة دواجن بالقليوبية (صور)

شنت مديرية الصحة بـ القليوبية حملة علي المنشآت الغذائية، من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، بناء علي توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية حيث تم عمل لجنة تفتيشية مفاجئة علي أحد مصانع العصائر غير المرخصة المختبئة داخل مزرعة دواجن.

تبين ان مصنع عصائر متستر داخل أحد مزارع الدواجن باحدي القري التابعة لمركز طوخ- قليوبية، واسفرت الحملة عن ضبط 307 كراتين عصائر فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغيرات بخواصها الطبيعية+35كجم سكر حيث يتم التصنيع بداخل مزرعة دواجن.



وجار العرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية، وتمت مصادرة الأدوات والمعدات بمعرفة مجلس مدينة طوخ القليوبية وتشميع المكان بالشمع الأحمر، حيث أن استمرار تشغيله بهذه الصورة يشكل خطرا داهما علي الصحة العامة وصحة المواطنين.

كما تم تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للشروط الصحية، ومحضر لعدم حمل المسئول شهادة صحية.

مداهمة مصنع بير سلم للعصائر بالقليوبية،فيتو

مداهمة مصنع بير سلم للعصائر بالقليوبية،فيتو

مداهمة مصنع بير سلم للعصائر بالقليوبية،فيتو

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