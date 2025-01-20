ارتفاع سعر تطعيم المكورات الرئوية من 750 إلى 1125 جنيها بفاكسيرا

كشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” عن زيادة سعر لقاح المكورات الرئوية "بريفينار" والمستخدم لحماية الأطفال من 13 نوعا من بكتيريا المكورات الرئوية.

ارتفاع سعر لقاح المكورات الرئوية

وارتفع سعر لقاح المكورات الرئوية من 750 إلى 1125 جنيها

وتأتي أهمية التطعيم في الحماية من أمراض معدية منها التهاب السحايا، تلوث الدم، الالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطى، التهاب الجيوب الأنفية.

ويوجد عدد من الفئات يجب عليها تناول تطعيم المكورات الرئوية حيث يحمي من الإصابة من الالتهاب الرئوي ويمكن للأطفال اقل من عمر 5 سنوات تناول اللقاحات كما يسمح بتناوله بداية من عمر شهرين وأيضا مناسب لكبار السن فوق 65 عاما، ومرضى القلب والسكر أو أمراض الكبد وأصحاب الأمراض المناعية

ما هو تطعيم المكورات الرئوية

وأكدت فاكسيرا أن تطعيم المكورات الرئوية من التطعيمات المهمة يجب الحرص على تناوله ويحمي من عدة امراض منها الألتهاب الرئوي، والتهاب السحائي والتهاب الأذن الوسطى

توفير جرعات من تطعيم المكورات الرئوية

وأكدت وزارة الصحة ان فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والرطوبة فترة ملائمة لنشاط عدد كبير من الفيروسات والبكتيريا التي تسبب الكثير من الأمراض المتعلقة بالأمراض التنفسية أخطرها الالتهاب الرئوي

كما أكدت أن التطعيم يستهدف الأطفال خاصة دون سن 5 سنوات، ويعتبر تطعيم المكورات الرئوية من أهم التطعيمات الإضافية لحماية الأطفال من الالتهاب الرئوي، والتهاب الأذن الوسطى والالتهاب السحائي وكبار السن فوق 65 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة في مقدمتهم مرضى القلب والصدر والسكري أو أمراض الكبد والمدخنين والأشخاص الذين لديهم أمراض مناعية.

واوضحت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» أنها توفر جميع الأمصال واللقاحات والتطعيمات الروتينية بجميع فروعها، كما أنها توفر الخدمات العلاجية على نفقة الدولة، في تخصصات الباطنة والجهاز الهضمي، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض القلب والعظام، والجلدية، بالإضافة لتخصصات أكثر دقة كالسكر، والأمراض الخاصة بالغدد الصماء والحساسية والمناعة، والأسنان والوراثة وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من الأطباء والاخصائيين والاستشاريين، بالإضافة إلى خدمات الفحص الطبي من أشعة وتحاليل، وتوفير كافة أكياس الدم بجميع الفصائل ومكونات الدم من بلازما، وصفائح دموية من خلال بنك الدم بفاكسيرا على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع بما فيهم الأجازات والعطلات الرسمية لسهولة إتاحة خدمات نقل الدم.

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