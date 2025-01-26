أعراض ومضاعفات الإصابة بدوالي الخصية، ومتى تسبب العقم؟

كيس الصفن هو كيس مغطى بالجلد يحمل الخصيتين، ويحتوي على الشرايين والأوردة التي تنقل الدم إلى الغدد التناسلية، وقد يؤدي خلل الأوردة في كيس الصفن إلى دوالي الخصية، ودوالي الخصية هي تضخم في الأوردة داخل كيس الصفن، وتسمى هذه الأوردة بالضفيرة النخامية.

تحدث دوالي الخصية فقط في كيس الصفن وهي تشبه إلى حد كبير الدوالي التي يمكن أن تحدث في الساق، ويمكن أن تؤدي دوالي الخصية إلى انخفاض إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى العقم، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى انكماش الخصيتين.

دوالي الخصية شائعة، ويمكن العثور عليها في 15 في المائة من الذكور البالغين وحوالي 35 في المائة من الرجال الذين يعانون من العقم الأولي، وهي أكثر شيوعًا عند الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 25 عامًا، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

تتكون دوالي الخصية عمومًا أثناء فترة البلوغ وتوجد بشكل أكثر شيوعًا على الجانب الأيسر من كيس الصفن، وتشريح الجانب الأيمن والأيسر من كيس الصفن ليس هو نفسه، ويمكن أن توجد دوالي الخصية على كلا الجانبين، لكنها نادرة للغاية، ولا تؤثر جميع دوالي الخصية على إنتاج الحيوانات المنوية.

قد لا يعاني الشخص من أي أعراض مرتبطة بدوالي الخصية، ولكن قد يعاني من:

كتلة في إحدى الخصيتين

تورم في كيس الصفن

أوردة متضخمة أو ملتوية بشكل واضح في كيس الصفن، والتي غالبًا ما توصف بأنها تشبه كيس الديدان

ألم باهت ومتكرر في كيس الصفن

أسباب تطور دوالي الخصية

يحمل الحبل المنوي كل خصية، وتحتوي الحبال أيضًا على الأوردة والشرايين والأعصاب التي تدعم هذه الغدد، وفي الأوردة السليمة داخل كيس الصفن، تعمل الصمامات أحادية الاتجاه على تحريك الدم من الخصيتين إلى كيس الصفن، الذي يرسله مرة أخرى إلى القلب.

في بعض الأحيان لا يتحرك الدم عبر الأوردة كما ينبغي ويبدأ في التجمع في الوريد، مما يتسبب في تضخمه، وتتطور دوالي الخصية ببطء بمرور الوقت.

لا توجد عوامل خطر محددة للإصابة بدوالي الخصية، والسبب الدقيق غير واضح.

مضاعفات الإصابة بدوالي الخصية

يمكن أن تؤثر هذه الحالة على الخصوبة، توجد دوالي الخصية في 35 إلى 44 في المائة من الرجال الذين يعانون من العقم الأولي و45 إلى 81 في المائة من الرجال الذين يعانون من العقم الثانوي.

يُستخدم العقم الأولي عمومًا للإشارة إلى الزوجين اللذين لم ينجبا طفلًا بعد عام واحد على الأقل من المحاولة، ويصف العقم الثانوي الأزواج الذين حملوا مرة واحدة على الأقل ولكنهم غير قادرين على الحمل مرة أخرى.

طرق علاج دوالي الخصية

ليس من الضروري دائمًا علاج دوالي الخصية، ولكن قد يرغب المريض في التفكير في العلاج إذا كانت دوالي الخصية:

تسبب الألم

تتسبب في ضمور الخصية

تتسبب في العقم

قد يرغب المريض أيضًا في التفكير في العلاج إذا كان يفكر في تقنيات الإنجاب المساعد.

يمكن أن تسبب هذه الحالة مشاكل في وظائف الخصية لدى بعض الأشخاص، كلما بدء العلاج مبكرًا، زادت فرصة تحسين إنتاج الحيوانات المنوية.

قد يوفر ارتداء الملابس الداخلية الضيقة أو حزام الخصر أحيانًا الدعم الذي يخفف الألم أو الانزعاج، وقد يكون العلاج الإضافي، مثل استئصال دوالي الخصية وانسداد دوالي الخصية، ضروريًا إذا ساءت الأعراض.

استئصال دوالي الخصية

استئصال دوالي الخصية هو عملية جراحية تتم في نفس اليوم في المستشفى، ويدخل الطبيب المسالك البولية من خلال البطن أو الحوض ويربط الأوردة غير الطبيعية، ويمكن أن يتدفق الدم بعد ذلك حول الأوردة غير الطبيعية إلى الأوردة الطبيعية.

استئصال دوالي الخصية بالقسطرة

استئصال دوالي الخصية بالقسطرة هو إجراء أقل تدخلًا ويجري في نفس اليوم، ويتم إدخال قسطرة صغيرة في وريد الفخذ أو الرقبة، ثم يتم وضع لولب في القسطرة وفي دوالي الخصية، ويعمل هذا على منع الدم من الوصول إلى الأوردة غير الطبيعية.

متى يجب زيارة الطبيب

غالبًا لا تسبب دوالي الخصية أي علامات أو أعراض ولا تتطلب عادةً علاجًا، في الواقع، غالبًا ما يتم تشخيصها أثناء الفحص البدني الروتيني أو تقييم الخصوبة.

ولكن إذا كانت دوالي الخصية كبيرة، أو كانت الخصيتين صغيرتين جدًا، أو كان عدد الحيوانات المنوية منخفضًا، فقد يوصي الطبيب بالعلاج.

ويجب أيضًا التحدث مع الطبيب إذا لاحظ المريض أيًا من الأعراض التالية:

ألم خفيف أو مؤلم أو نابض في كيس الصفن أو الخصية أو الفخذ

تورم كيس الصفن

انكماش الخصية المصابة

وجود كتلة أو انتفاخ في كيس الصفن

تغيرات في حجم إحدى الخصيتين أو كلتيهما

ضعف الخصوبة

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