الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس غدًا الإثنين 27-1-2025 في الفيوم

الفيوم، فيتو
الفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا، حيث يسود المحافظة طقس بارد نهارا، قارص البرودة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل اليوم درجات الحرارة   19 درجة نهارا، 7 درجات ليلا.

نصائح مهمة تحمى طفلك من تقلبات الطقس 

وتتسبب تقلبات الطقس خلال هذه الفترة، الي إصابة الأطفال وحديثي الولادة بالعديد من الامراض، ويطلق أطباء الأطفال  بعض النصائح التي تحمى الأطفال من تقلبات الطقس وأدوار البرد المتكررة، منها:  

1-عدم الباس الطفل ملابس ثقيلة أو ملابس خفيفة هذه الفترة.

2-المواظبة على إعطاء الطفل ملعقة أو إثنان عسل نحل مع عصير الليمون.

3-تقديم الماء والسوائل للطفل باستمرار.

4-تقديم الفاكهة المتنوعة للصغار خاصة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والرمان والجوافة والبلح.

5-إعطاء الطفل الجرعة الوقائية من فيتامين د يوميا والجرعة الوقائية من فيتامين أ كل 6 أشهر.

6-إعطاء تطعيم الانفلونزا الموسمية للصغار بدءا من اهتمامهم 6 أشهر.

7-تطعيم الانفلونزا الموسمية لكل الأطفال ليس له علاقة بحساسية أكل أو شرب أو بيض.

8-الاهتمام بعلاج الحساسية عند الأطفال.

9-لا يجوز إعطاء المضاد الحيوي للطفل بدون استشارة طبية خاصة في أدوار البرد الفيروسية.

10-ممنوع موسوعات الشعب وبخاخات الكورتيزون فى علاج أدوار البرد بدون تشخيص الطفل أنه مصاب بحساسية الأنف أو الصدر.

11-ممنوع مدرسة أو تمارين والأطفال مصابين بالعدوى وعندهم سخونية وكحة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري  19 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  19 درجة مئوية

شمال الصعيد  20 درجة مئوية

جنوب الصعيد  24 درجة مئوية

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطقس الارصاد الجوية المصرية السواحل الشمالية الطقس غدا الإثنين حالة الطقس غد حالة الطقس غدا الاثنين درجات الحرارة المتوقعة غدا درجة الحرارة غدا في القاهرة درجات الحرارة المتوقعة لقاهرة الكبرى محافظة الفيوم

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة سفاري بمنطقة شلالات الفيوم

الأنصاري يتسلم المخطط الاستراتيجي لمدينتي الفيوم ويوسف الصديق

شبورة مائية كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26 - 01 -2025

الأرصاد تحذر من الطقس السيئ.. 72 ساعة ممطرة.. شبورة كثيفة تؤثر على الرؤية بالطرق.. ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
ads

الأكثر قراءة

بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تفاصيل عرض الأهلي للحصول على خدمات لاعب بتروجت

الخطيب يصل مقر بتروجت لحسم صفقة أحمد رضا

موليود سينما ودراما جديد المسلماني في ماسبيرو

الطبيبة الشرعية في قضية مقتل طفلة السلام: المتهم اغتصب الضحية أثناء احتضارها

بعد توليه الإدارة المركزية لمكتب عبد اللطيف، المحمدي مستودع أسرار وزير التربية والتعليم

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

منوعات

المزيد

أكثر إمرأة عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقم قياسي جديد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بالمكسيك قرب حدود أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

لماذا ينتصر الظالم في هذا العالم؟ شيخ الأزهر يرد على سؤال الأطفال بمعرض الكتاب

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي حول رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية