ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية فى الفيوم بداخلها 3 ملايين قطعة

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عامل بالفيوم بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.



ضبط ورشة تصنيع الألعاب النارية فى الفيوم



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه داخل الورشة المشار إليها وبحوزته (قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة - المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع) .



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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