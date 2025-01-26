ليستر سيتي يفوز على توتنهام 2-1 في الدوري الانجليزي

فاز فريق ليستر سيتي علي فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف، فى المباراة ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز البرازيلي ريشارليسون هدف تقدم توتنهام ضد ليستر سيتي فى الدقيقة 33 من اللقاء وتعادل جيمي فاردي لـ ليستر في الدقيقة 46 ثم أحرز بلال الخنوس هدف الفوز في الدقيقة 49

توتنهام ضد ليستر سيتي

يحتل فريق توتنهام المركز الخامس عشر فى ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة فقط من 23 مباراة.

بينما يأتى ليستر سيتي في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة فقط.

تشكيل توتنهام



كينسكي؛ بورو، دراجوسين، ديفيز، جراي؛ بينتانكور، سار، بيرجفال؛ كولوسيفسكي، ريتشارليسون، سون هيونج مين.



تشكيل ليستر سيتي



ستولارسيك؛ جوستين، فيسترجارد، فوت فايس، كريستيانسن؛ هارى وينكس، سوماري؛ الخنوس، بوبي ريد؛ جوردان آيو؛ فاردي.

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