شوط أول سلبي بين طلائع الجيش وفاركو في الدوري المصري

الدوري المصري، تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره فاركو سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد جهاز الرياضة، في افتتاح مباريات الجولة الـ10 بالدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

تشكيل طلائع الجيش ضد فاركو

في حراسة المرمي: محمد شعبان

في خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا- خالد سطوحي- محمد فتح الله - أحمد متعب

في خط الوسط: علي حمدي- حامد الجابري- إسلام محارب- يسري وحيد - كريم طارق

في خط الهجوم: جودوين شيكا.

تشكيل فاركو ضد طلائع الجيش

في حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

في خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – جابر كامل.

في خط الوسط: إينوك بينجامين – محمود جهاد – محمود عماد.

في خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – محمد فخري.

طلائع الجيش وفاركو في الدوري الممتاز

ويدخل طلائع الجيش المباراة من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات، بعد فوزه الأخير الذي حققه على حساب إنبي بهدفين دون رد.

وفي المقابل، يسعى فاركو لاستغلال صحوة لاعبيه من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم، خاصة بعد التعادل في الجولة الأخيرة أمام النادي الأهلي بهدف لكل فريق.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ11 برصيد 11 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز الـ10 بنفس الرصيد من النقاط.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة العاشرة

يتصدر بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري قبل الجولة العاشرة وقبل مباراته المرتقبة مع الأهلي صاحب الوصافة.

1- بيراميدز 20 نقطة

2- الأهلي 19 نقطة

3- الزمالك 17 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة

5- المصري البورسعيدي 15 نقطة

6- البنك الأهلي 14 نقطة

7- زد إف سي 13 نقطة

8- بتروجيت 13 نقطة

9- الإسماعيلي 12 نقطة

10- فاركو 11 نقطة

11- طلائع الجيش 11 نقطة

12- الاتحاد السكندري 10 نقاط

13- حرس الحدود 9 نقاط

14- سموحة 8 نقاط

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.