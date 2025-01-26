الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

طلائع الجيش يستضيف فاركو في افتتاح الجولة الـ10 بالدوري المصري

طلائع الجيش وفاركو،
طلائع الجيش وفاركو، فيتو

الدوري المصري، يخوض طلائع الجيش مواجهة قوية اليوم الأحد أمام فريق فاركو، في افتتاح مباريات الجولة الـ10 بالدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة طلائع الجيش وفاركو في الرابعة عصرا على ستاد جهاز الرياضة.

ويدخل طلائع الجيش المباراة من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات، بعد فوزه الأخير الذي حققه على حساب إنبي بهدفين دون رد.

وفي المقابل، يسعى فاركو لاستغلال صحوة لاعبيه من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم، خاصة بعد التعادل في الجولة الأخيرة أمام النادي الأهلي بهدف لكل فريق.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ11 برصيد 11 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز الـ10 بنفس الرصيد من النقاط.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة العاشرة 

يتصدر بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري قبل الجولة العاشرة وقبل مباراته المرتقبة مع الأهلي صاحب الوصافة. 

1- بيراميدز 20 نقطة
2- الأهلي 19 نقطة
3- الزمالك 17 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة
5- المصري البورسعيدي 15 نقطة
6- البنك الأهلي 14 نقطة
7- زد إف سي 13 نقطة
8- بتروجيت 13 نقطة 
9- الإسماعيلي 12 نقطة
10- فاركو 11 نقطة
11- طلائع الجيش 11 نقطة
12- الاتحاد السكندري 10 نقاط
13- حرس الحدود 9 نقاط
14- سموحة 8 نقاط
15- غزل المحلة 8 نقاط
16- إنبي 7 نقاط
17- مودرن سبورت 7 نقاط 
18- الجونة 6 نقاط

وتنطلق منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد، وتقام على مدار 3 أيام.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري
 

الأحد 26 يناير

الاتحاد السكندري  ضد الإسماعيلي   - 4 مساءً
طلائع الجيش  ضد  فاركو   - 4 مساءً
الأهلي ضد بيراميدز   - 7 مساءً
غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا  -  7مساءً

الاثنين 27 يناير

الزمالك ضد الجونة    - 4 مساءً
المصري البورسعيدي  ضد إنبي     - 7 مساءً
حرس الحدود ضد مودرن سبورت  - 7 مساءً

الثلاثاء 28 يناير

البنك الأهلي ضد بتروجيت  - 4 مساءً   
سموحة ضد زد اف سي      - 7 مساءً

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