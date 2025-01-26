الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

مهاجم الزمالك يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة العاشرة

الزمالك
الزمالك

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر ناصر منسي لاعب الزمالك جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة العاشرة. 

وتنطلق منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد، وتقام على مدار 3 أيام.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة العاشرة 
 

ناصر منسي الزمالك 5 أهداف
إمام عاشور الأهلي 4 أهداف
ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف
فيستون كالالا مايلي بيراميدز 4 أهداف
محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف
محمود عبد الحفيظ سيراميكا كليوباترا 4 أهداف
على فوزي مودرن سبورت 3 أهداف
حسام حسن سموحة 3 أهداف
عمرو ناصر فاركو 3 أهداف
جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف
صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف
أحمد سيد زيزو الزمالك 3 أهداف
 

ناصر منسي 
ناصر منسي 

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري
 

الأحد 26 يناير

الاتحاد السكندري  ضد الإسماعيلي   - 4 مساءً
طلائع الجيش  ضد  فاركو   - 4 مساءً
الأهلي ضد بيراميدز   - 7 مساءً
غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا  -  7مساءً

الاثنين 27 يناير

الزمالك ضد الجونة    - 4 مساءً
المصري البورسعيدي  ضد إنبي     - 7 مساءً
حرس الحدود ضد مودرن سبورت  - 7 مساءً


 

الثلاثاء 28 يناير

البنك الأهلي ضد بتروجيت  - 4 مساءً   
سموحة ضد زد اف سي      - 7 مساءً

 

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

 

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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